شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تفتح باب القبول للعام الجامعي 1442هـ والان نبدء بالتفاصيل
وحددت العمادة الجدول الزمني لأعمال القبول في جامعة القصيم للطلاب والطالبات وطلاب المنح الداخلية، حيث سيُفتح باب القبول للطلاب يوم غد الاثنين 22 / 11 /1414هـ، وللطالبات يوم الثلاثاء 23 / 11 /1414هـ، وسيستمر 5 أيام . وأعلنت العمادة عن المسارات المتاحة للتقديم، حيث ستكون المفاضلة للمتقدمين للتخصصات التي تشترط السنة التحضيرية للطلاب والطالبات حسب النسب الموزونة، وكذلك التخصصات العلمية التي لا تشترط السنة التحضيرية للطلاب والطالبات فسوف تكون المفاضلة حسب النسب الموزونة، في حين تعتمد التخصصات الإنسانية للطلاب في المفاضلة حسب النسب المكافئة، وللطالبات تكون المفاضلة حسب النسب الموزونة.
كما حددت العمادة طرق احتساب النسبة الموزونة وفق آلية محددة على النحو التالي: 30% درجة معدل الثانوية العامة، و50% درجة اختبار القدرات العامة، و20% درجة اختبار التحصيلي، في حين يكون احتساب النسبة المكافئة بالاعتماد على 50% درجة معدل الثانوية العامة، و50% درجة اختبار القدرات العامة.
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