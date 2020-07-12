تبوك.. وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحادث انقلاب مركبة على طريق الوجه

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك على الرقم الموحد (997 ) عند الساعة 15:19 مساء السبت، بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب مركبة على طريق الوجه باتجاه أملج .

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي، أنه بعد تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بمساندة فرقة من الصحة وعند الوصول للموقع اتضح وجود 6 إصابات ما بين متوسطة وبسيطة.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الإصابات طبيًا ونقلهم إلى مستشفى الوجه العام، إضافة إلى وجود حالة وفاة بالموقع رحمها الله.