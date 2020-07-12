تبوك.. وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحادث انقلاب مركبة على طريق الوجه

«الهلال الأحمر» يباشر الواقعة.. ونقل المصابين للمستشفى
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك على الرقم الموحد (997 ) عند الساعة 15:19 مساء السبت، بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب مركبة على طريق الوجه باتجاه أملج .
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي، أنه بعد تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بمساندة فرقة من الصحة وعند الوصول للموقع اتضح وجود 6 إصابات ما بين متوسطة وبسيطة.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع الإصابات طبيًا ونقلهم إلى مستشفى الوجه العام، إضافة إلى وجود حالة وفاة بالموقع رحمها الله.
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