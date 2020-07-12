جمعية البر: توزيع 23 ألف بروشور وملصق توعوي بجميع اللغات على العمالة

قامت جمعية البر بجدة، ممثلة بنادي البر التطوعي، بلعب دور مجتمعي هام منذ بداية جائحة كورونا؛ حيث ساهمت عبر مئات المتطوعين بتوعية المواطنين والجاليات بخطورة هذا الوباء وكيفية الوقاية منه منذ الأيام الأولى للجائحة، ميدانيًا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة محمد أبو ملحه أن حملة نادي البر التطوعي خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ساهمت بتوزيع أكثر من 23 ألف بروشور وملصق توعوي بجميع اللغات على العمالة في مساكنهم والمحلات التجارية والأحياء الشعبية تبين فيه ضرورة أخذ الحيطة والحذر من كوفيد - 19 وكيفية الوقاية منه، كما قام الفريق التطوعي بالتعاون مع أمانة جدة بتوزيع آلاف الكمامات والقفازات في الأسواق التجارية وقياس درجة الحرارة للمتسوقين حفاظًا على سلامة الجميع.

وكشف أبو ملحه عن تنسيق مع غرفة مكة اقتضى توزيع ما يفوق 5 آلاف منشور توعوي في أحياء العاصمة المقدسة، كما وجهت أكثر من 25 ألف رسالة توعوية عبر صفحاتها بالسوشيال ميديا لتؤكد أن الجمعيات هي من وإلى الوطن، وتسخر كاف قدراتها كافة للتعاون مع الجهات الحكومية في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في هذا الوطن.