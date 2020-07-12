مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/11/21 هـ الموافق 2020/07/12 م واس

السبت 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

05:54ت م

0172



www.spa.gov.sa/2108947 السبت 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس05:54ت م0172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.