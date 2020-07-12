السعودية اليوم / المكسيك تسجل 539 وفاة و6094 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 20ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم السبت تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وسجلت المكسيك حتى الآن 295268 حالة إصابة و34730 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

// انتهى //

05:39ت م

0170



مكسيكو سيتي 20ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم السبت تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و539 وفاة.وسجلت المكسيك حتى الآن 295268 حالة إصابة و34730 وفاة بالفيروس.وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.// انتهى //05:39ت م0170

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