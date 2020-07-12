شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يفتح منتجعه للزوار بالقصيم مجانًا مقابل شرط غريب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): قرر مواطن في القصيم إطلاق مبادرة اجتماعية تؤكد على أهمية بر الوالدين. قرر مواطن في القصيم إطلاق مبادرة اجتماعية تؤكد على أهمية بر الوالدين. وفتح المواطن منتجعه الخاص للزوار لمدة 3 أيام مجانًا، بشرط حضور والدي الزائر. ومن المقرر فتح المنتجع مجانًا أمام الزوار بداية من غد الأثنين، وحتى يوم الأربعاء.

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