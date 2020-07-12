صور تكشف تطورات حالة شخص تعرض لجلطة بالقلب بسبب التدخين بشراهة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن تطورات حالة مريض أصيب بجلطة في القلب، جراء تدخينه بشراهة. كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن تطورات حالة مريض أصيب بجلطة في القلب، جراء تدخينه بشراهة. وأوضح النمر أنه تمت معالجة الجلطة والشريان التاجي للمريض الخمسيني، مشيرًا إلى أنه ينهي 4 بكتات من السجائر يوميًا.

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