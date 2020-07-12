شكرا لمتابعة خبر عن بتأثر واضح الأميرة " لنا " تروي لحظة وفاة أبيها الأمير الراحل سعود الفيصل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت الأميرة لنا لحظة وفاة أبيها الأمير الراحل سعود الفيصل، رحمه الله، بتأثر واضح.

وقالت الأميرة لقناة " mbc كان رمضان في الساعة 9 صباحا وقالوا لي الوالد عنده ميعاد ولم يستيقظ فاعتقدت أنهم خائفين ولم يتمكنوا من دخول حجرته.

وأضافت : دخلت عليه فوجدته توفى ولا كنت أعلم هل لديه مشكلة صحية فأتصلنا بالأسعاف ولكنه توفى وهو نائم.