بتأثر واضح الأميرة " لنا " تروي لحظة وفاة أبيها الأمير الراحل سعود الفيصل (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روت الأميرة لنا لحظة وفاة أبيها الأمير الراحل سعود الفيصل، رحمه الله، بتأثر واضح.
وقالت الأميرة لقناة " mbc كان رمضان في الساعة 9 صباحا وقالوا لي الوالد عنده ميعاد ولم يستيقظ فاعتقدت أنهم خائفين ولم يتمكنوا من دخول حجرته.
وأضافت : دخلت عليه فوجدته توفى ولا كنت أعلم هل لديه مشكلة صحية فأتصلنا بالأسعاف ولكنه توفى وهو نائم.
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