السعودية اليوم / إيقاف 68 شخصُا بين مهربين ومهاجرين والقبض على عنصرين إرهابيين اثنين بالجزائر



الجزائر 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أوقفت عناصر من الجيش الجزائري 68 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين بعدد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، انه تم إيقاف 26 مهربًا بمدن جانب وتمنراست وبرج باجي مختار، وصادرت منهم 19 مولدًا كهربائيًا، و معدات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 42 مهاجرًا غير شرعي من جنيسيات مختلفة بمدن برج باجي مختار والنعامة وتلمسان .

وأعلنت المصادر نفسها أن وحدات من الجيش الجزائري قبضت على عنصرين دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تمنراست جنوب البلاد.

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02:28ت م

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