السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل 1071 وفاة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت حتى الآن أكثر من مليون و 839 ألف إصابة مؤكدة و 71469 وفاة.

وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.

// انتهى //

01:45ت م

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ريو دي جانيرو 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 1071 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت حتى الآن أكثر من مليون و 839 ألف إصابة مؤكدة و 71469 وفاة.وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني على مستوى العالم في الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة.// انتهى //01:45ت م0163

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