شكرا لقرائتكم خبر عن القبول لبكالوريوس ودبلوم جامعة تبوك غدا والان نبدء بالتفاصيل

تفتح جامعة تبوك غدًا الإثنين باب القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم المشارك لعام 1442. وأوضح عميد القبول والتسجيل د. زيد بلصفر أن التسجيل عبر بوابة القبول الإلكترونية سيستمر حتى الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ، داعيًا إلى الاطلاع على مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1442هـ ومتابعة ما يصدر عن الجامعة بهذا الشأن.

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