شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة الأزمات والكوارث الصحية».. رصد ومتابعة على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية الوطني تنفيذ العديد من المهام ضمن جهود وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا الجديد covid-19 والحد من انتشاره.

ويعتبر المركز غرفة العمليات والتحكم لتنفيذ ومتابعة مهام وزارة الصحة في إدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، كما يُشكل نقطة التواصل الرسمية والسريعة بين الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل الهلال الأحمر والدفاع المدني ونقطة الاتصال بجميع الفروع للشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة والتي ترتبط بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والقطاعات الصحية الأخرى الحكومية والخاصة. ويتولى المركز الإشراف على متابعة ورصد جميع الأحداث الصحية التي تؤثر على صحة الأفراد وقد تتسبب في إصابات جماعية سواء كانت أمراضا معدية، أو حرائق أو حوادث بشرية، إضافة إلى متابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل معها وفي حال الاحتياج للدعم من مستوى أعلى فإنه يتم تفعيل المركز لإدارة الأزمة وتنسيق التواصل الحكومي لاحتواء آثار الحدث.

ولا يقتصر دوره على التعامل مع الكوارث والأزمات والاستجابة لها حال وقوعها فقط، بل يتعدى ذلك إلى الأهم وهو معرفة مسبباتها والعمل على منعها، ويتم إجراء حصر دوري للمخاطر في المنشآت الصحية وخارجها على مستوى المناطق، وتحليل أسبابها وإعداد التقارير الدورية لها، وإعداد خطط العمل لمنع حدوث الكوارث بسبب تلك المخاطر، والاستعداد للتعامل مع آثارها في حال وقوعها. ويتيح المركز التواصل مباشرة بعشرين مركزا في مناطق المملكة، «مركز في كل منطقة صحية» وتشرف المراكز في المناطق، على المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة، وتتعامل مع الأحداث فيها، ويتم التصعيد للمركز الوطني في حال الحاجة للدعم؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتحديدا الهدف الإستراتيجي الثالث «الحد من المخاطر الصحية».