شكرا لقرائتكم خبر عن 415 مخالفة «عمل تحت أشعة الشمس» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
جولة ميدانية
رصدت ”الخليج 365” في جولة ميدانية، استمرار عمالة الخدمات المنزلية والمقاولات بأعمال غير طارئة في أوقات المنع بوسط أحياء الدمام، رغم صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداءً من 15 يونيو، باستثناء العاملين في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وفرض غرامة مالية بحق المخالفين لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال.
تعاون المواطنين
وقال المواطن عبدالعزيز المهاشير إن العمل تحت أشعة الشمس يشكل خطرًا على العمالة التي لا تلتزم بقرار منع العمل خلال تلك الفترة، الأمر الذي يتسبب لهم في إجهاد إثر تعرضهم لدرجات الحرارة العالية خلال الأيام الحالية، مشيرًا إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المعنية بعدم السماح للعمالة بالعمل بالأماكن المكشوفة في منازلهم أو منشآتهم خلال فترة منع العمل من الساعة 12 حتى 3 مساء.
سلامة العمالة
وذكر المواطن ناصر بن ذياب، أن الجهات المعنية فرضت منع العمل خلال الفترة الحالية وفق ساعات محددة نظرًا لشدة الحرارة، للحفاظ على سلامة العمالة من التعرض لأشعة الشمس، ومن الواجب على العمالة التقيد بهذا الأمر لما يُعد ضروريًا للوقاية من التعرض لإصابات أثناء العمل، مؤكدًا على ضرورة التزام المواطنين بالحفاظ على سلامة مكفوليهم بعدم إلزامهم بالعمل تحت أشعة الشمس.
كسب المال
وناشد المواطن عاصم الحسيني، الجهات المعنية بتكثيف الرقابة من خلال حملاتها التفتيشية فيما يخص عمل العمالة تحت أشعة الشمس، إذ إن هناك مَن لا يتبع نظام منع العمل خاصة خلال الفترة الحالية بحجة كسب المال بشكل أكبر كونه يعمل خلال فترة المنع، بالإضافة إلى ضرورة توعية العمالة من قبل مكفوليهم حتى لا يتعرضوا للغرامات المالية نتيجة كسر منع العمل، ولكيلا يصابوا بأذى إثر تعرضهم لأشعة الشمس الشديدة في الأماكن المكشوفة.
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