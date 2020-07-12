شكرا لقرائتكم خبر عن عودة آمنة.. إجراءات احترازية صارمة في الوزارات والهيئات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية التزامها بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والجهات المختصة، حماية لموظفيها ومراجعيها، بداية من استمرار العمل عن بعد لعدد من المنتسبين وتطبيق خطة العودة التدريجية، وتفعيل الدوام المرن والتواصل الافتراضي، وحظر اللقاءات المباشرة والمعاملات الورقية، وتشكيل فرق داخلية لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية.

وكشف مسؤولو الهيئات والقطاعات في ندوة ”الخليج 365”، الافتراضية عن بعد، عن تطبيقهم خططا احترازية منها إجراء فحص حرارة الجسم لكل موظف ومراجع، ووضع ملصقات إرشادية في مقار العمل والممرات والمصاعد، وتوزيع المكاتب بطريقة تحقق التباعد الجسدي.

تعزيز إجراءات وقاية الجهاز التنفسي

شددت طبيبة الأسرة د. ولاء الرفاس، على ضرورة أن تكون أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر، لأن تلوث الأسطح التي يمسها الموظفون والعملاء هو واحد من الطرق الرئيسية التي ينتشر من خلالها «COVID-19»، إضافة إلى تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء، ووضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل، والتأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم، والتأكد من توافر الصابون والمغاسل لغسل اليدين باستمرار لأن الغسيل يقتل الفيروس على اليدين، وعرض الملصقات داخل مكان العمل التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.

ونوهت بضرورة تعزيز إجراءات الوقاية الخاصة بالجهاز التنفسي: التي تشمل التأكد من توافر الكمامات لمَنْ لديهم أعراض سيلان الأنف والتوجه لأقرب منشأة صحية للتأكد وعمل اللازم، وعرض ملصقات داخل مكان العمل عن آداب العطس، الذي يساهم في التقليل من انتشار «COVID-19».

وشددت على إجراءات تتعلق بسلامة الموظفين، ومنها عمل الموظف من المنزل إذا كان يعاني من سعال خفيف أو حمى منخفضة الدرجة «37.3 درجة مئوية أو أكثر»، أو إذا كان يستخدم بعض الأدوية مثل الباراسيتامول، وأسيتامينوفين، والإيبوبروفين أوالأسبرين، التي قد تخفي أعراض العدوى.

تفعيل الدوام المرن وخط تواصل مباشر

أكدت الهيئة العامة للعقار تطبيقها عددا من الإجراءات لضمان صحة موظفيها، بداية من عقد لقاء افتراضي مع كافة الموظفين، لتقديم شرح عن الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى تكثيف الجهود التوعوية من خلال وسائل التواصل للموظفين، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والواتساب.

وأشارت إلى توجيه محافظ الهيئة عصام المبارك بفتح خط تواصل مباشر مع الموظفين لطمأنتهم والإجابة عن كل الاستفسارات الواردة، وتفعيل صلاحية الدوام المرن بحيث يتم تقسيم أوقات الحضور على 3 مجموعات، «المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30»، والثانية الساعة 8:30، والثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30، وتقسيم مباشرة العمل بنسبة 75% في الأسبوع الثاني من العودة، على أن يكتمل الموظفون 100% في وقت يحدد لاحقا.

ولفتت إلى تعقيم الأبواب والمقابض، وإعادة تنظيم مساحة المكاتب لضمان التباعد الجسدي بين الموظفين، وتعميم سياسات وإجراءات عزل الأشخاص الذين لديهم علامات وأعراض الإصابة بالفيروس، وتجهيز غرفة عزل، وتدريب العاملين على التعامل معها، ومن ثم توجيههم إلى أقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937. إضافة إلى تخفيض نسبة الكراسي في غرف الاجتماعات إلى ٥٠%.

ووفرت الهيئة الأدوات الصحية والاحترازية كأجهزة قياس الحرارة والمعقمات والكمامات، ووضع ملصقات إرشادية وصور توضيحية لكيفية التعقيم وغسل اليدين بالشكل الصحيح. مؤكدة استمرار حملات التوعية بضرورة ترك مسافة كافية لا تقل عن متر بين الموظفين والزوار، وتحفيز ارتداء الكمامة القماشية أثناء الخروج من المنزل، والتأكيد على غسل وتعقيم اليدين بشكل مستمر، وتغطية الفم واليدين عند العطس أو الكحة، والإفصاح للموظفين القادمين من خارج المملكة إلى حين انقضاء 14 يوما من دخولهم، وتجنب لمس الأسطح مثل لوحات المفاتيح ومقابض الأبواب وفي حال لمسها يتم تعقيم اليد فورا وتجنب لمس الوجه، وترك أبواب المكاتب مفتوحة، وتجنب مصافحة وملامسة أفراد الأسرة بعد دخول المنزل مباشرة، وتناول الطعام.

يواصل موظفو الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، عملهم تدريجياً، وسط إجراءات احترازية عالية، تركزت على ضرورة التباعد الاجتماعي، واستعمال الكمامات الواقية. ونظمت إدارتا الشؤون الصحية المدرسية والأمن والسلامة دخول الموظفين عبر البوابات المخصصة لهم، وقياس درجة حرارتهم وتوزيع الكمامات والمعقمات عليهم، إضافة إلى المطويات التوعوية ورسائل التوعية في الممرات.

وأكد مدير التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي، أنه منذ إعلان الموافقة الكريمة لرفع المنع عن دوام الموظفين وعودتهم إلى مقار أعمالهم تدريجياً، شرعت الإدارة في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لوقاية الموظفين والمراجعين من فيروس كورونا المستجد، وتوجيه مديري الإدارات بالتعامل مع الحالات المشتبه بها وفق الأنظمة المعمول بها من وزارة التعليم والتقيد بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة.

وشدد المدير العام على أهمية مراعاة الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وفق تحديد وتعريف وزارة الصحة لها، ووضع الملصقات الإرشادية والتثقيفية في كيفية اتباع الاحتراز والتوجيهات المطلوبة.

مراعاة الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس

قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، إن الهيئة اتخذت عددا من التدابير الوقائية من خلال عدد من الإرشادات تضمنت منع الموظفين غير المدرجين في قائمة العمل حسب المرحلة المطبقة من دخول الهيئة، والاكتفاء بعملهم عن بعد. وتطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على الدخول إلى المقر ومنع كافة الزيارات غير المصرح بها، وحظر اللقاءات بين الموظفين تفعيلا للتباعد الاجتماعي بينهم، مكتفين بالتقنيات المتاحة للعمل والتواصل والاجتماعات.

وأشار إلى إلزام الموظفين بكافة التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس، والتي تنص على ارتداء القفازات أثناء العمل والكمامات، وتجنب استخدام أغراض الغير وعدم تبادل المعاملات الورقية، والاكتفاء بالتواصل بين الموظفين عبر الهاتف المخصص لذلك، وتجنب الازدحام في أوقات الدخول والخروج من العمل.

ولفت إلى اعتماد الهيئة عددا من الضوابط الخاصة بالسلامة ومنها قياس درجة الحرارة أثناء دخول الموظفين، ومتابعة ذلك بشكل مستمر، ووضع علامات ولوحات إرشادية في المباني والتأكيد على التقيد بها. ووضع خطة للتعقيم الدوري من خلال تركيب محطات لتطهير اليدين وتوفير المعقمات المناسبة، وتنظيف وتطهير الأسطح والآلات والأثاث ودورات المياه، وتعقيم المباني.

حظر اللقاءات المباشرة والمعاملات الورقية

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن خطة عودة الموظفين بالوزارة وفروعها تتماشى مع القرارات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة في العودة تدريجياً إلى مقرات العمل، مع التأكيد على تقيد الجميع بتطبيق الاحترازات الوقائية.

وأشار إلى استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية عبر تطبيقات «التجارة» المختلفة، وتفعيلها، وتقديم الخدمات للمستفيدين وفق الإجراءات والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية. لافتا إلى تفعيل نظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة، للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100% في وقت يحدد لاحقا.

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وتأتي المرحلة التشغيلية الأولى وفقاً للأولوية التي تتطلب وجود الموظفين في قطاعات «التجارة» مع مواصلة منهجية العمل عن بُعد للموظفين المشمولين في المرحلتين الثانية والثالثة وفق متطلبات العمل. وتشمل الخطة الاحترازية إعادة توزيع المكاتب، وتهيئة ممرات الدخول والخروج، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين، وتوفير أدوات التعقيم، وإجراء الفحوصات البصرية، وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين، والتنسيق مع الجهات الصحية في حالات الاشتباه أو الإصابة -لا قدر الله- لمعالجة الوضع الصحي، وتعزيز البرامج التوعية الصحية والسياسات الإجرائية الجديدة من خلال المنصات الإلكترونية.

تحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين

أشار رئيس فريق استمرارية الأعمال بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. مسعد المطيري، إلى إعداد خطة منذ بداية الجائحة لضمان استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين، شملت العديد من المخرجات، أهمها تشكيل لجنة لاستمرارية الأعمال وتنفيذ حملة إعلامية عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، وإعداد دليل إرشادي للعمل عن بعد، وتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية الوقائية للموظفين الذين تتطلب أعمالهم التواجد بالهيئة، وتوعيتهم بالرسائل الاحترازية.

وأكد أن الهيئة اتبعت عددا من الإجراءات قبل مباشرة العمل، شملت استبيانا صحيا لجميع موظفي الهيئة بمختلف الفروع لمعرفة الوضع الصحي بشكل عام، وإذا كان هناك أي عارض صحي قد يتعرض له الموظف أثناء فترة عمله عن بعد، وستؤخذ النتائج بالاعتبار بعد تحليل معلومات المشاركين، لافتا إلى أن العمل عاد بشكل منتظم من يوم الأحد 8 شوال بواقع 50% من إجمالي الموظفين لحين اكتمال العدد في مرحلته الثالثة، كما وضعت الهيئة خطة لكامل فروعها بما في ذلك إلغاء بصمة الحضور والانصراف، وتوفير أدوات العناية الشخصية مثل المعقمات والكمامات في أماكن متفرقة، وتنفيذ خطة لتعقيم جميع المكاتب ومناطق الاستقبال، وتهيئة أماكن للصلاة والتأكد من تطبيق التعليمات الواردة من وزارة الشؤون الإسلامية.

ولفت إلى تشكيل فريق داخلي لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية، وتخصيص رقم مباشر لمنسوبي الهيئة للتواصل مع إدارات الموارد البشرية لتقديم المساعدة فيما يخص الحالات الصحية المستثناة من الحضور لمقرات العمل.

فريق داخلي لمتابعة البروتوكولات الوقائية

العودة تدريجيا وفق النسب المقررة

أكد مدير عام الموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تركي العسيري، أن خدمة المراجعين وموظفي الوزارة بجميع مناطق المملكة تتم عبر قنوات التواصل المعتمدة والمعلنة في موقع الوزارة، مشيراً إلى أنه بتوجيهات من الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ يتم العمل بالخطة التنفيذية لعودة الموظفين تدريجياً وفق النسب المحددة وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأبان بأن الوزارة تعمل على إجراء فحص حرارة الجسم لكل موظف ومراجع من حين دخوله مقر الوزارة وفروعها، كما نبهت على الموظفين عبر اللوحات الإرشادية الموزعة في مقار العمل والممرات والمصاعد بديوان الوزارة وفروعها، والمتعلقة بأهمية الإفصاح عن الأعراض والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات وذلك لضمان عودة الحياة الطبيعية وممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وشدد العسيري على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

10 خطوات تحميك من خطر العدوى بالعمل

ارتد الكمامات باستمرار خارج المنزل

تخلص من الكمامة على الفور أو ضعها على منديل نظيف

استخدم الكحول دائما أو اغسل يديك جيداً بالماء والصابون

تجنب المصافحة باليدين أو العناق، أو لمس عينيك

الالتزام بمسافة لا تقل عن 2 متر عند التحدث مع زملائك

نظف سطح مكتبك وجهاز الكمبيوتر ومقعدك بالكحول

عقد الاجتماعات بمكان مفتوح أو غرفة جيدة التهوية

شرب 8 لترات من الماء يومياً، بجانب السوائل الدافئة

تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين «د» و«أ» وأوميجا 3