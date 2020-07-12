شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» يتسلم 35 مدرسة استخدمت سكنا مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

تستلم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الأسبوع الحالي ٣٥ مدرسة استخدمت كسكن مؤقت للعمالة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بغرض تفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تعقيمها وتطهيرها وتنظيفها.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن تلك المدارس شملت حاضرة الدمام والخبر والظهران وكافة البلديات التابعة لمحافظات المنطقة؛ إذ تم تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بتلك المواقع والعمل على تهيئتها، مضيفًا إن عدد العمالة الذين استخدموا المدارس المحددة كسكن مؤقت بلغ ١٥٤٢ عاملًا بعدد غرف مستخدمة ٢٧٧ غرفة إلى جانب تخصيص غرف عزل في كل مدرسة.

وأبان أن تعليم الشرقية سخّر كافة طاقته وخدماته للتعاون مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية التي دعت الحاجة لاستخدام مرافقها ومبانيها التعليمية في أي موقع من مدن المنطقة وقطاعاتها التعليمية، مضيفًا إن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة «أيدها الله»؛ للحد من انتشار ‫فيروس كورونا.

وأشار إلى أن ذلك يظهر جليًا في التنسيق والتعاون بين أمانة المنطقة والشؤون الصحية في تسليم عدد من المباني المدرسية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة لتكون مقرات سكن مؤقتة لعمال مشروع النظافة، بهدف تخفيض نسبة التجمعات في مقرات سكنهم تطبيقًا لأفضل الإجراءات احترازيًا ووقائيًا للحد من انتشار الفيروس، وتقليل مسافات التنقل للعمالة داخل المدينة.