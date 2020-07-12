شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق» و«الجسور» على طاولة بلدي الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أكد المجلس البلدي بمحافظة الأحساء ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لاستكمال الجسور الجاري تنفيذها حاليا، ويأتي في مقدمتها مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله «الضلع الشرقي» والمتمثل في إنشاء جسر بطول 1800 متر، كأطول جسر في الأحساء، وتجاوزت نسبة الإنجاز فيه 92 % ، وتتم الآن خطوات تنفيذ المشروع وفق الخطط المرحلية مع الأخذ بأهمية جودة المخرجات التنفيذية له.

وناقش المجلس خلال اجتماعه مع وكالة المشاريع بالأمانة حزمة المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية، منها رفع كفاءة الطرق وتطوير الأحياء ومشاريع الإنارة والحدائق، وذلك بحضور أعضاء المجلس، ووكيل الأمين للمشاريع م. هشام العوفي، والتأكيد على المواقع المهمة المرشحة لتنفيذ جسور المشاة في الأحساء خلال خطة المشاريع القادمة، والتصاميم العصرية والجميلة للجسور، والتي تحتوي على مصاعد كهربائية تلبي احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة.

يذكر أن أمانة الأحساء تعكف حاليا على حزمة من المشاريع التطويرية والخدمية، منها تطوير ممشى الأمانة بأحدث التقنيات وسط أجواء صحية وجميلة، وتدعيمه بمقاعد استراحة، وأحواض للزراعة ومسارات للدراجات الهوائية وأخرى لذوي الإعاقة. وتواصل الأمانة تنفيذ مبادرة مشاريع أنسنة المدن عبر 14 حديقة وساحة بلدية على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع كأحد مستهدفات المبادرة، والتي تستهدف تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتشمل هذه المشاريع إنشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء وإنشاء دورات مياه عامة، بالإضافة إلى تضمن المبادرة لمشروعين آخرين هما، حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، وإعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام «سكادا» شبكة ري أتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة.