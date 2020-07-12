شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل طالبة من جامعة حفر الباطن بتحدي «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

تأهلت الطالبة بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حفر الباطن علياء العتيبي، للمرحلة الثانية من تحدي الشركات الناشئة «كوفيد 19»، والذي أطلقته وزارة التعليم لتمكين المبدعين ورواد الأعمال في المملكة من تبادل الأفكار المبتكرة وإيجاد حلول فاعلة مرتبطة بمواجهة جائحة كورونا

وتتضمن فكرة الطالبة الإبداعية المتأهلة لمرحلة إيجاد الفريق وبدء العمل، اختراع تطبيق إلكتروني يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي من خلال عرض المناطق السياحية القريبة من المستخدم مع صور ثلاثية الأبعاد لهذه المناطق حسب اهتمامه، مع اقتراح أفضل الأماكن وعرض نسبة الازدحام والقدرة الاستيعابية لضمان التباعد ومراقبة حركة السير لمعرفة نسبة المتوجهين إلى المكان المختار.

يذكر أن تحدي الشركات الناشئة «كوفيد 19» الذي أطلقته وزارة التعليم ممثلة بوكالة البحث والابتكار، يستهدف استقطاب أكثر من 500 من المبدعين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة افتراضيا.