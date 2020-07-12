شكرا لقرائتكم خبر عن قبول «الانتظام» بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

تفتح جامعة الملك فيصل باب القبول الإلكتروني للمتقدمين والمتقدمات الراغبين في طلب الالتحاق بها في نظام البكالوريوس ونظام الدبلوم «الانتظام فقط»، بداية من غد الإثنين، وحتى ظهر يوم الخميس 16/‏‏7/‏‏2020م..

وشدد عميد القبول والتسجيل د. محمد الفريدان، على أهمية الحرص في تعبئة جميع حقول البيانات عند التقدم على بوابة القبول الإلكتروني، والعناية باختيار الرغبات بكل دقة، لعدم وجود إمكانية لتعديل الرغبات بعد إغلاق بوابة التقديم، مؤكدًا أن الجامعة ستقوم بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا بحسب الأعداد، التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية، وبحسب النسبة الموزونة للمتقدمين، وبناء على رغباتهم التي يتم اختيارها تسلسليا، وسيقوم النظام بإعطاء الأفضل من الأعلى وهي الرغبة الأولى، وحتى الأدنى في حال انطباق شروط القبول المحددة في جدول شروط ونسب القبول للكليات المعلن عنه في موقع الجامعة.

وحول آلية اختيار الرغبات، بيَّن د. الفريدان أن على المتقدمين من الطلاب اختيار 27 رغبة «لخريجي الثانوية القسم العلمي»، أو اختيار 10 رغبات «لخريجي الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي»، وأما المتقدمات من الطالبات فعليهن الاختيار من 28 رغبة «لخريجات الثانوية القسم العلمي»، أو اختيار 10 رغبات «لخريجات الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم».