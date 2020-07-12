شكرا لقرائتكم خبر عن 1169 جولة على محال التجميل والحلاقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن عدد الجولات، التي نفذتها البلدية على صالونات التجميل النسائية وصوالين الحلاقة الرجالية، بعد السماح للأنشطة بمزاولة النشاط «1169» جولة رقابية، تم خلالها تسجيل «238» مخالفة.

وأوضح م. الشمري أن أبرز المخالفات، التي تم ضبطها، هي عدم توافر الشهادة الصحية أو انتهاؤها، ومخالفة التجهيزات، وذلك بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار كورونا، ومخالفة التجهيزات بعدم تشغيل جهاز التعقيم، وتدني مستوى نظافة المنشأة. مؤكدًا تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات المرصودة مع أخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرارها، كما أنه يتم إغلاق المنشأة في حال وجود مخالفات تستدعي الإغلاق.