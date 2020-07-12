1169 جولة على محال التجميل والحلاقة

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وأوضح م. الشمري أن أبرز المخالفات، التي تم ضبطها، هي عدم توافر الشهادة الصحية أو انتهاؤها، ومخالفة التجهيزات، وذلك بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار كورونا، ومخالفة التجهيزات بعدم تشغيل جهاز التعقيم، وتدني مستوى نظافة المنشأة. مؤكدًا تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات المرصودة مع أخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرارها، كما أنه يتم إغلاق المنشأة في حال وجود مخالفات تستدعي الإغلاق.
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