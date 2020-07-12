شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد مدير شرطة الشرقية إلى رتبة لواء والان نبدء بالتفاصيل

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للتخطيط والتطوير العميد عبدالله بن عبدالرحمن البراك، إلى رتبة لواء. وعبّر اللواء البراك عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجدّ والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. ويُعدّ اللواء «البراك» من الكفاءات المتميزة التي قدمت الكثير في عملها، وسبق له أن تقلد عددًا من المناصب القيادية في مجاله.

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