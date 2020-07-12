شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 بنجلاديشيين احتجزوا مقيما لابتزاز ذويه والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع احتجزوا مقيما من الجنسية البنجلاديشية لابتزاز ذويه في بلاده بدفع مبلغ 25 ألف ريال لإخلاء سبيله.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد شاكر التويجري أن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث تمكنت -بفضل الله- من تحديد موقع الاحتجاز في إحدى الشقق بحي لبن وتحريره والاطمئنان عليه، والقبض على الجناة.

وأضاف إن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على 17 وافداً من الجنسية البنجلاديشية وضبطهم داخل شقة سكنية «بحي العمل» امتهنوا لعب القمار، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 20 ألف ريال، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.