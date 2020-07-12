شكرا لقرائتكم خبر عن «شريان بديل» ينقذ ذراع شاب بمستشفى «بروكير» والان نبدء بالتفاصيل
وتم استقبال المريض عن طريق قسم الطوارئ وتقييم حالته وتقديم الإسعافات الأولية ثم نقله على الفور إلى غرفة العمليات للاستكشاف العاجل تحت التخدير.
وأجرى العملية فريق طبى مكوّن من استشاري جراحة الأوعية الدموية واستشاري التجميل والترميم واستشاري جراحة العظام مع مساعديهم، وكان يوجد قطع بالشريان الرئيسي للذراع تم إصلاحه عن طريق وضع شريان بديل، وبعدها تم إجراء خياطة مجهرية لإصلاح العصب المصاب بواسطة استشاري جراحة التجميل، ثم وضع صفيحة داخلية لإصلاح العظام المكسورة، وتم «بحمد الله» استعادة جريان الدم بشكل طبيعي للساعد واليد في عملية استغرقت 3 ساعات.
ويتماثل المريض الآن للشفاء بعد التدخل العاجل من جانب الكوادر الطبية المتميزة بمستشفى الرعاية التخصصية «بروكير» بالخبر.
ويحتاج هذا النوع من العمليات الجراحية الدقيقة إلى كادر متخصص ومتمرّس على إجراء هذه العلاجات والعمليات مع فريق من أخصائيي العلاج الطبيعي لعودة وظيفة الذراع واليد، وهو ما يتوافر في مستشفى الرعاية التخصصية «بروكير» من كادر طبي وفني متميز يستطيع التعامل مع أصعب الحالات الحرجة.
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