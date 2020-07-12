شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار طالب ثانوي يحمي المخطوطات من التلف والان نبدء بالتفاصيل
وعبر الشهري عن سعادته باختيار ابتكاره ضمن الفائزين، مضيفا إن ذلك يعد دافعًا قويًا لتقديم مزيد من الابتكارات العلمية التي تعزز مكانة الطالب السعودي على كل الأصعدة.
وكانت «منشآت» قد وقع اختيارها على 20 مشروعًا، مقدمة من إدارات التعليم من المناطق، لتقديم جلسات استشارية لأصحابها، لتحويلها إلى مشاريع تجارية، ونقلها من الفكرة إلى الأثر الاقتصادي.
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