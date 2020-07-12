شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف مستفيد من عيادات «تطمن» بجازان والان نبدء بالتفاصيل

استفاد أكثر من 6 آلاف مراجع من خدمات عيادات «تطمن» بمنطقة جازان، منذ بدء العمل بها وحتى أمس.

وبينت «صحة جازان» أن خدمات عيادات «تطمن» تُقدم من خلال تسعة مراكز صحية تغطي جميع محافظات المنطقة وتشمل: مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط خمسة، ومركز الرعاية الصحية الأولية بصبيا، ومركز ضمد الجنوبي، ومركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بمحافظة بيش، ومركز الرعاية الصحية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان، ومركز صحي أبو عريش الجنوبي، ومركز الرعاية الصحية بمحافظة أحد المسارحة، ومركز صحي خبت الخارش بمحافظة صامطة.

يذكر أن عيادات «تطمن» متاحة للمواطنين والمقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.