شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف مستفيد من عيادات «تطمن» بجازان والان نبدء بالتفاصيل
وبينت «صحة جازان» أن خدمات عيادات «تطمن» تُقدم من خلال تسعة مراكز صحية تغطي جميع محافظات المنطقة وتشمل: مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط خمسة، ومركز الرعاية الصحية الأولية بصبيا، ومركز ضمد الجنوبي، ومركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بمحافظة بيش، ومركز الرعاية الصحية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان، ومركز صحي أبو عريش الجنوبي، ومركز الرعاية الصحية بمحافظة أحد المسارحة، ومركز صحي خبت الخارش بمحافظة صامطة.
يذكر أن عيادات «تطمن» متاحة للمواطنين والمقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 آلاف مستفيد من عيادات «تطمن» بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.