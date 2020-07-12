شكرا لقرائتكم خبر عن تسويق التنوع الثقافي والحضاري في «اثنينية الحوار» غدا والان نبدء بالتفاصيل

تناقش «اثنينية الحوار»، التي يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تنظيمها «عن بعد»، تسويق التنوع الثقافي والحضاري للمدن في المملكة العربية السعودية ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين، بمشاركة مدير التسويق لمواسم العلا، والباحث في تسويق الوجهات السياحية إيمان المطيري، وخبير التسويق، والمهتم في التسويق السياحي والمدن م. هاني رجب، ومدير العلاقات العامة في المتحف الوطني ماجد آل حسنة.

ويهدف اللقاء إلى إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة وما يعيشه المجتمع من انتماء ونماء، ويعد تسويق المدن أسلوبا غير مباشر وتنمويا معاصرا، يركز على أن يكون لكل مدينة خصائصها المتميزة المكانية ومواردها الطبيعية والثقافية والحضارية، ويستعرض اللقاء ما حظيت به المملكة العربية السعودية من مساحات جغرافية مترامية الأطراف، وتضاريس وتركيبة سكانية متنوعة أسهمت في أن يكون المجتمع متعدد الثقافات والخلفيات الحضارية.

ويتناول اللقاء مفهوم التنوع الحضاري والثقافي، وتسويق التنوع الثقافي في المملكة العربية السعودية، كما يتناول تجارب دولية في هذا المجال، وأهمية صناعة العلامة التسويقية للمدن، وأهمية البرامج التوعوية والثقافية للاستفادة من التنوع، الذي تتمتع به المملكة، ودور مؤسسات المجتمع في التسويق لذلك.