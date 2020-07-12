شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ «الإسكان»: الدفعة الأولى من القرض تثقل كاهل المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

يناقش مجلس الشورى الأسبوعي، في جلسته غدًا الإثنين، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/‏‏1441، كما يستعرض تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/‏‏1441، ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في الجلسة نفسها بشأن ما توصلت إليه اللجنة الصحية من توصيات حيال التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439/‏‏1440، بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير.

السجل الإلكتروني

ويبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/‏‏1441هـ، بعد aأن يستمع إلى موجز عن تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات من بينها قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلًا لحصولهم إلكترونيًا على الخدمات بمجالاتها «الاجتماعية والتعليمية والصحية» دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

المنشآت الصغيرة

ويستعرض تقريرًا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1439/‏‏1440. ويطرح المجلس ضمن جدول أعماله للمداولة تقريرًا مقدمًا من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن دراسة مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة «17» من نظام المجلس، كما تتضمن موضوعات الجلسة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/‏‏1441، والتقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1440/‏‏1441، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440/‏‏1441.

تعديلات مقترحة

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ويتضمن جدول أعمال المجلس بجلسته العادية، بعد غد الثلاثاء، مناقشة تقريرين للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏1» وتاريخ 22/‏‏1/‏‏1435هـ، والآخر بشأن التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومن المقرر أن يصوّت المجلس في الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1439/‏‏1440، فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/‏‏1441، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1440/‏‏1441، وتقريرين مقدمين من لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/‏‏1441، والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/‏‏1441، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقريرين.

الدفعة الأولى

يطرح المجلس خلال الجلسة للمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/‏‏1441 للمناقشة بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة وموجز عن رأيها تجاه تقرير الوزارة، وبررت اللجنة توصيتها بحسب التقرير الذي قدمته إلى أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية، والتي تصل إلى «10 %» من قيمة القرض، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما قد تكون عائقًا لهم في الحصول على التمويل، كما يستعرض تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/‏‏1441، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1440/‏‏1441، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.

تقارير وملاحظات

وفي جلسة الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439/‏‏1440، الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1440/‏‏1441، وتقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/‏‏1441، والتقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/‏‏1441، وتقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1440/‏‏1441هـ، والتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440/‏‏1441، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/‏‏1441هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/‏‏1441، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1440/‏‏1441، وتقرير من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440/‏‏1441.