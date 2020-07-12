، الخليج 365 في أسبوع : المملكة تقترب من قيادة الاقتصاد العالمي.. ومؤشرات إيجابية على انحسار كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إدانة أمريكية لإيران.. ومحاربة الفساد وتسعيرة جديدة للبنزين

حفل الرصد الذي تجريه "الخليج 365" أسبوعيًا بتنوع شامل من الموضوعات المحلية والعالمية، كان أبرزها اقتراب المملكة من قيادة المشهد الاقتصادي العالمي، من خلال رئاستها لثلاثة اجتماعات لقمة العشرين، وترشيح شخصية سعودية لتولي رئاسة منظمة التجارة العالمية.

وتضمن الرصد أيضًا موضوعات تخص محاربة الفساد، واستثناء العسكريين من الحبس والمنع من السفر، فضلاً عن وجود مؤشرات إيجابية بزيادة أعداد المتعافين من فيروس كورونا. ولم يتغافل الرصد حكمًا صادرًا من محكمة أمريكية، يدين إيران بالهجوم الإرهابي على أبراج الخبر قبل ربع قرن، وإلزامها بالتعويضات.. وهنا تفاصيل الرصد..

المملكة تقترب القيادة

تمر منظمة التجارة العالمية بظروف استثنائية، حيث تسود حالة من عدم الرضا الدولي تجاه أداء المنظمة، بعدما طالب قادة دول العشرين في القمم الثلاث السابقة برئاسة المملكة، بضرورة إصلاح المنظمة، حتى تستطيع مواكبة التغيرات الاقتصادية الدولية. وعلى الرغم من تلك الظروف، فقد شعرت المملكة بضرورة قيادة الجهود والمبادرات الإصلاحية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية؛ لكي تعود إلى دورها المعهود في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية العالمية. ويأتي إعلان المملكة ترشيحها المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، امتدادًا لموقفها التاريخي الراسخ والمتوازن من دعم النظام التجاري متعدد الأطراف في المنظمة.

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تعافي 165 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2994 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 229480 حالة، من بينها 61903 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2230 حالة حرجة، كما تم تسجيل 2370 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 165396 حالة.

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إدانة إيران

أمرت محكمة أمريكية إيران بدفع 879 مليون دولار تعويضًا عن التفجير الإرهابي الذي وقع عام 1996 في أبراج الخبر عام 1996، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، نقلاً عن شركة محاماة أمريكية كبرى MM ~ LAW LLC. وأصدرت محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة الحكم، بعد أن وجدت تورطًا إيرانيًا في الهجوم على المجمع السكني الذي يضم مئات القوات الجوية الأمريكية وأفراد التحالف الدولي الذين يعملون في عملية المراقبة الجنوبية.

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استثناء العسكريين

نشرت الجريدة الرسمية، نص قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بشأن الموافقة على استثناء العسكريين المشاركين فعليًا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءَيْ "المنع من السفر، والحبس" الوارديْن في المادة الـ46 من نظام التنفيذ.

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مكافحة الفساد

قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة باشرت 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية. وكانت أبرزها قضية إيقاف عدد 3 موظفين، يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية رشوة تصل إلى 535 ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية، وفتحهم حسابات بنكية بإحدى الدول (بطلب من الشركة) لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال)، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل السعودية.

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الحر اللاهب

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن السبت قبل الماضي كان آخر مربعانية القيظ، والأحد أول جمرة القيظ. وتابع: "تعد هذه الأيام امتدادًا للأيام الأحرّ في السنة، ومدتها 39 يومًا، وفيها تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل، وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء، وبانتهائها يبدأ الحر اللاهب ينكمش، وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر)".

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الرسوم والغرامات‎

أعلن مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن حكومة المملكة أصدرت عدة توجيهات كريمة، تنص على إعفاء بعض الفئات من الوافدين من الرسوم والغرامات. وقال "اليحيى": الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم (الخروج والعودة).

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26 زورقًا

بلغ عدد الزوارق البحرية الحوثية المفخخة والمعدة لتنفيذ عمليات إرهابية ودمرتها قوات التحالف 48 زورقًا. وكانت 26 زورقًا من هذه الزوار قد تم استهدافها بعد اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018؛ بسبب أنها كانت تهدف إلى الاعتداء على الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية نوعية لاستهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة ستة كيلومترات جنوب ميناء "الصليف" وشكّلا تهديدًا وشيكًا على خطوط الملاحة البحرية.

https://sabq.org/nBKhWj

أسعار البنزين

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، موضحة أن الأسعار المحدَّثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ1.29 ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ1.44 ريال. ويبدأ تطبيق الأسعار المحدَّثة 11 يوليو 2020م.

https://sabq.org/YDdqkb

ضبط المخالفات

دعت الإدارة العامة للمرور، ملاك المركبات كافة، للتحقق من التزامهم بوجود تأمين قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًّا غرة شهر ذي الحجة. وتفصيلاً صرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، بأنه نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عددٍ من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، تدعو الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

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عدو البشرية

يواصل فيروس كورونا المستجد غزوه للعالم، بعد تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ12 مليونًا، بزيادة تصل لنحو مليون إصابة في أقل من أسبوع. وقالت منظمة الصحة العالمية: إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويًا. وكان عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض كورونا 11 مليونًا، الجمعة الماضية؛ مما يعني أن العالم سجل مليون إصابة جديدة خلال أقل من أسبوع. وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات عالميًا 552 ألف شخص؛ فيما تعافى نحو 7 ملايين آخرين.

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مناطق المملكة

وجّه عددٌ من أمراء مناطق المملكة، رسائل إلى المواطنين تؤكد ضرورة تطبيق شعار العودة بحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة التي لا تزال مستمرة. وبعث الأمراء رسائلهم التوعوية عبر فيديو نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر".

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الشرقية والوسطى

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق. وقال عبر حسابه في "تويتر": وتوقع أجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى، والوسطى ثانيًا، وحارة على باقي المناطق.

وأضاف: معتدلة تميل للحرارة على مرتفعات الغربية والجنوبية، ورياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والجنوبية، وأمطار متفاوتة على مرتفعات جازان واليمن وعمان.

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