، الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن "مفقود القصيم" بمساعدة فريق ساند التطوعي ،

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ما زال ذوو مفقود القصيم، عبدالكريم علي عبيد الدخيل، يبحثون عنه بعد أن تغيب الخميس الماضي عن أهله في ظروف غامضة، وجارٍ البحث عنه بمدينة بريدة بواسطة الأجهزة الأمنية، وبمساندة فريق "ساند التطوعي".
والمفقود هو من سكان محافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل، وكان يقيم مع أسرته في المحافظة قبل أن يختفي عن الأنظار فجر الخميس الماضي فجأة دون علم أسرته بخروجه.
وأكد لـ"الخليج 365" بندر الدخيل، ابن عم المفقود، أنه حتى آخر ساعة من مساء السبت لم يتم العثور عليه، وأن آخر مشاهدة له كانت في سوق التمور بمدينة بريدة، وهو ما يرجح ذهابه إلى منطقة القصيم بحثًا عن عمل في شراء وبيع التمور.
وأوضح مقطع فيديو، رصدته كاميرا مطعم في بريدة، دخول المفقود فيه ظُهر الخميس. كما أظهر مقطع فيديو آخر، وثقته كاميرا أحد المحال القريبة من سوق التمور، دخوله وخروجه منه، وكان حالق الرأس. وبحسب المعلومات تم التعرف عليه من قِبل والده وأقاربه، قبل أن يتوجه إلى سوق التمور، حيث شوهد صباح الجمعة واختفى.
ودعا والد المفقود وأقاربه كل من يشاهده أو يعرف عن مكانه شيئًا إلى أن يسارع بإبلاغهم على رقم والده.
مفقود القصيم
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 01:43 AM
"الدخيل" اختفى عن الأنظار فَجْر الخميس الماضي فجأة دون علم أسرته بخروجهالأجهزة الأمنية تواصل البحث عن "مفقود القصيم" بمساعدة فريق ساند التطوعي
ما زال ذوو مفقود القصيم، عبدالكريم علي عبيد الدخيل، يبحثون عنه بعد أن تغيب الخميس الماضي عن أهله في ظروف غامضة، وجارٍ البحث عنه بمدينة بريدة بواسطة الأجهزة الأمنية، وبمساندة فريق "ساند التطوعي".
والمفقود هو من سكان محافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل، وكان يقيم مع أسرته في المحافظة قبل أن يختفي عن الأنظار فجر الخميس الماضي فجأة دون علم أسرته بخروجه.
وأكد لـ"الخليج 365" بندر الدخيل، ابن عم المفقود، أنه حتى آخر ساعة من مساء السبت لم يتم العثور عليه، وأن آخر مشاهدة له كانت في سوق التمور بمدينة بريدة، وهو ما يرجح ذهابه إلى منطقة القصيم بحثًا عن عمل في شراء وبيع التمور.
وأوضح مقطع فيديو، رصدته كاميرا مطعم في بريدة، دخول المفقود فيه ظُهر الخميس. كما أظهر مقطع فيديو آخر، وثقته كاميرا أحد المحال القريبة من سوق التمور، دخوله وخروجه منه، وكان حالق الرأس. وبحسب المعلومات تم التعرف عليه من قِبل والده وأقاربه، قبل أن يتوجه إلى سوق التمور، حيث شوهد صباح الجمعة واختفى.
ودعا والد المفقود وأقاربه كل من يشاهده أو يعرف عن مكانه شيئًا إلى أن يسارع بإبلاغهم على رقم والده.
، الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن "مفقود القصيم" بمساعدة فريق ساند التطوعي ،
المصدر : الخليج 365
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