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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وقد ضربت الكوارث الطبيعية عددًا من البلدان. فيما تجمع الناس بأعداد كبيرة على الشواطئ الأمريكية رغم تزايد أعداد الإصابات بكورونا.
1- تجمعات كبيرة على شواطئ ولاية فلوريدا بالرغم من تزايد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.
2- طريق متضرر من الفيضانات العاتية التي ضربت اليابان وخلفت نحو 58 إصابة.
3- أمواج هادرة تضرب جدار منزل أثناء المد العالي في مومباي بالهند.
4- حريق غابات مروِّع على طريق كندا بالقرب من كاليفورنيا الأمريكية.
5- شروق الشمس على بحر البلطيق شمال ألمانيا.
6- شعاع البرق الفضي يضرب نهر هدسون بنيويورك.
7- السماء تتلون بالأزرق والأحمر في الاحتفال السنوي للبيت الأبيض بعيد الاستقلال الأمريكي.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 01:34 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وقد ضربت الكوارث الطبيعية عددًا من البلدان. فيما تجمع الناس بأعداد كبيرة على الشواطئ الأمريكية رغم تزايد أعداد الإصابات بكورونا.
1- تجمعات كبيرة على شواطئ ولاية فلوريدا بالرغم من تزايد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة.
2- طريق متضرر من الفيضانات العاتية التي ضربت اليابان وخلفت نحو 58 إصابة.
3- أمواج هادرة تضرب جدار منزل أثناء المد العالي في مومباي بالهند.
4- حريق غابات مروِّع على طريق كندا بالقرب من كاليفورنيا الأمريكية.
5- شروق الشمس على بحر البلطيق شمال ألمانيا.
6- شعاع البرق الفضي يضرب نهر هدسون بنيويورك.
7- السماء تتلون بالأزرق والأحمر في الاحتفال السنوي للبيت الأبيض بعيد الاستقلال الأمريكي.
، الأسبوع في 7 صور .. كوارث طبيعية تضرب دولاً.. وشواطئ أمريكية ممتلئة رغم ضربات "كورونا" المتتالية ،
المصدر : الخليج 365
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