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تواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، التي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وأشار بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية أمس إلى أنه تم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عُقد أمس.
وأوضح البيان أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.سد النهضة
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 01:14 AM
الوفد المصري استعرض الصياغات البديلة لبلاده خلال اجتماع اللجنة الفني
تواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، التي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وأشار بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية أمس إلى أنه تم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عُقد أمس.
وأوضح البيان أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.
، برعاية الاتحاد الإفريقي.. مباحثات سد النهضة تتواصل لليوم التاسع على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
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