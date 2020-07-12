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تغيب شاب عن منزله في ظروف غامضة بالقصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

تغيب شاب عن منزل ذويه الخميس الماضي، في ظروف غامضة، ولا زال البحث عنه مستمرًا بالقصيم.

وتبحث الأجهزة الأمنية حاليًا عن المفقود بمدينة بريدة بمساندة فريق "ساند التطوعي".

واختفى الشاب عن الأنظار فجر الخميس الماضي فجأة دون علم أسرته بخروجه.

وكان آخر ظهور للمفقود حسب كاميرا مراقبة، في سوق التمور ببريدة، ما يرجح ذهابه إلى القصيم بحثًا عن عمل في بيع التمور.

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