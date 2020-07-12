شكرا لمتابعة خبر عن باحث فلكي: بعد منتصف الليل يقترن القمر بكوكب المريخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، إن السماء بعد منتصف الليل اليوم ستشهد اقتران كوكبين بنجم وقمر.

وقال في تصريحات صحفية إنه الليلة وتحديدًا بعد منتصف الليل يُطل القمر علينا من جهة الشرق وبجواره جرم أحمر لامع، هذا الجرم هوكوكب المريخ، ويميل لونه للأحمر بسبب تربته الغنية بمادة أكسيدالحديد التي يكون لونها يميل للأحمر .

وتابع : "سنرى هذا الاقتران من منتصف الليل إلى طلوع ضوء الصباح، حين يغشى بنوره القمر والمريخ"، وفقًا لـ"سبق".

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ولفت إلى أنه خلال ساعات الفجر الأخيرة سيمكن مشاهدة اقتران آخر بين جرم ساطع ومميز مع جرم آخر خافت ويميل للون الأحمر أيضًا".

وبين الفلكي "هندي" أن "الجرم الساطع هو ألمع جرم سماوي في السماء بعد الشمس والقمر ويسمى هذه الأيام بنجمة الصباح وهو كوكب الزهرة، بينما رفيقه الأحمر هو نجم الدبران الذي يقع في برج الثور، وهو أحد النجوم الشهيرة في الحضارة العربية، وهو نجم عملاق أحمر في نهاية حياته، ويبعد عنا حوال ٦٦ سنة ضوئية ضمن مجرتنا درب التبانة.