القبض على 4 أشخاص بحائل نشروا فيديو لتعاطيهم مواد مخدرة

تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم..

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 أشخاص بمدينة حائل، وثقوا تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو، وقاموا بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت - بفضل الله - عن القبض على 4 مواطنين بمدينة حائل، وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: شاهد.. الجمارك تحبط تهريب مليوني حبة كبتاجون في «دعاسات بلاستيكية» بميناء جدة بالصور.. مديرية مكافحة المخدرات بالرياض تكشف أساليب التهريب وعلامات التعاطي

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