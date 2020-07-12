أمير الحدود الشمالية يطلب تقريرًا عاجلًا عن حالة الطفلين جواهر ووائل

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بوإعداد تقرير عاجل عن الحالة.

وشدد الأمير على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة، ورفع توصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

وطالب الأمير، الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين، والتأكد من سلامتهما.

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