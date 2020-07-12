المملكة تشارك في الذكرى الـ25 لضحايا مجزرة الإبادة الجماعية بمدينة سربرنيتشا

أكدت دعمها الدائم للبوسنة والهرسك
شاركت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لضحايا مجزرة الإبادة الجماعية التي حدثت في مدينة سربرنيتشا في يوليو 1995م.
وألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، كلمة المملكة في تسجيل مرئي، نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إلى رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمسؤولين المشاركين في هذه المناسبة.
وأكد وزير الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع إخوانهم أهالي ضحايا المجزرة، وقال: «إن مشاركتنا باسم المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، هو واجب إنساني وأخلاقي التزمت به القيادة السعودية في كل عام».
وأضاف: «إن خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله ورعاه– كان ولا يزال سندًا وعونًا وداعمًا للبوسنة والهرسك في كثير من المواقف الإنسانية النبيلة التي تؤكد العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين».
وأوضح أن المملكة من خلال ترؤسها مجموعة العشرين، تتطلع إلى نشر السلام والاستقرار في العالم، موضحًا تبني المملكة نهج الاعتدال والوسطية ورفض كل أشكال العنف والتطرف.
وقد شارك في هذه المناسبة عدد من الرؤساء، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، ورؤساء الاتحاد والبرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والأمين العام للأمم المتحدة، بكلمات عبر بث مصور ومسجل؛ حيث أكدوا ضرورة عدم إنكار جريمة الإبادة، ومحاسبة المتورطين فيها مع التطلع إلى المستقبل والعيش المشترك لضمان الاستقرار والسلام في البوسنة والهرسك.
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