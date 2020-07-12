1183 تعديا على مرافق الكهرباء 41% عبث بالعداد

وأشارت التقارير التي أطلعت عليها «دوت الخليج» إلى أن المخالفات الأعلى من التعديات جاءت في إتلاف الكابلات بـ 605 تعديا بنسبة 51.1%، تلتها العبث بالعداد بـ 485 تعدياً بنسبة 41%، ثم تغير سعة القاطع بـ 93 تعدياً بنسبة 7.9%، فيما جاءت غالبية ادعاءات شركة الكهرباء من قطاع أعمال الشركة الأوسط بـ 515 تعدياً بنسبة 43.5% من إجمالي الادعاءات، بلغت منها 212 إتلاف كابلات و287 عبثا بالعداد وتغير سعة القاطع 16 تعديا، ثم القطاع الغربي 324 تعدياً بنسبة 27.4% منها 134 لاتلاف الكابلات و121 عبثا بالعداد و 69 تغيرا بسعة القاطع، ثم القطاع الشرقي بـ 300 تعد بنسبة 25.3% بلغ منها إتلاف الكابلات 221 و العبث بالعداد 71 و 8 في تغير سعة القاطع، وحل القطاع الجنوبي أخيراً بـ 44 تعدياً بنسبة 3.8%، منها 38 إتلاف كابلات و 6 حلات عبث بالعداد، ولم يسجل القطاع الجنوبي أي دعوى في تغير سعة القاطع.
تصنيف دعاوى التعدي
>
1183
اتهاماً بالتعدي على المرافق
القطاع الشرقي
300 تهاماً بالتعدي على المرافق
221 اتلاف كابلات
71 عبث بالعداد
8 تغير سعة القاطع
>
366
أنهت اللجنة دراسته
>
605
اتلاف كابلات
>
485
عبث بالعداد
>
93
تغير سعة القاطع
القطاع الاوسط
515 تهاماً بالتعدي على المرافق
212 اتلاف كابلات
287 عبث بالعداد
16 تغير سعة القاطع
القطاع الغربي
324 تهاماً بالتعدي على المرافق
134 اتلاف كابلات
121 عبث بالعداد
69 تغير سعة القاطع
القطاع الجنوبي
44 تهاماً بالتعدي على المرافق
38 اتلاف كابلات
6 عبث بالعداد
0 تغير سعة القاطع
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