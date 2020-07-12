1183 تعديا على مرافق الكهرباء 41% عبث بالعداد

في الوقت الذي أصدرت فيه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قراراً بتعديل دليل تقديم الخدمة الكهربائية، كشفت تقارير صادرة عن الهيئة عن تلقيها من الشركة السعودية للكهرباء نحو 1183 ادعاء بالتعديات على مرافقها خلال ثلاث السنوات الماضية في جميع المناطق، أنهت منها لجنة النظر في الشكاوى ومخالفات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة التابعة للهيئة 366 ادعاء، بإصدار قرارات بحق من نسبت إليهم هذه التعديات، تضمنت إلزامهم التعويض وتطبيق غرامات مالية على من ثبت لدى اللجنة قيامهم بالتعدي. وأشارت التقارير التي أطلعت عليها «دوت الخليج» إلى أن المخالفات الأعلى من التعديات جاءت في إتلاف الكابلات بـ 605 تعديا بنسبة 51.1%، تلتها العبث بالعداد بـ 485 تعدياً بنسبة 41%، ثم تغير سعة القاطع بـ 93 تعدياً بنسبة 7.9%، فيما جاءت غالبية ادعاءات شركة الكهرباء من قطاع أعمال الشركة الأوسط بـ 515 تعدياً بنسبة 43.5% من إجمالي الادعاءات، بلغت منها 212 إتلاف كابلات و287 عبثا بالعداد وتغير سعة القاطع 16 تعديا، ثم القطاع الغربي 324 تعدياً بنسبة 27.4% منها 134 لاتلاف الكابلات و121 عبثا بالعداد و 69 تغيرا بسعة القاطع، ثم القطاع الشرقي بـ 300 تعد بنسبة 25.3% بلغ منها إتلاف الكابلات 221 و العبث بالعداد 71 و 8 في تغير سعة القاطع، وحل القطاع الجنوبي أخيراً بـ 44 تعدياً بنسبة 3.8%، منها 38 إتلاف كابلات و 6 حلات عبث بالعداد، ولم يسجل القطاع الجنوبي أي دعوى في تغير سعة القاطع. تصنيف دعاوى التعدي > 1183 اتهاماً بالتعدي على المرافق القطاع الشرقي 300 تهاماً بالتعدي على المرافق 221 اتلاف كابلات 71 عبث بالعداد 8 تغير سعة القاطع > 366 أنهت اللجنة دراسته > 605 اتلاف كابلات > 485 عبث بالعداد Advertisements > 93 تغير سعة القاطع القطاع الاوسط 515 تهاماً بالتعدي على المرافق 212 اتلاف كابلات 287 عبث بالعداد 16 تغير سعة القاطع القطاع الغربي 324 تهاماً بالتعدي على المرافق 134 اتلاف كابلات 121 عبث بالعداد 69 تغير سعة القاطع القطاع الجنوبي 44 تهاماً بالتعدي على المرافق 38 اتلاف كابلات 6 عبث بالعداد 0 تغير سعة القاطع



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