

جاكرتا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت إندونيسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1671 إصابة جديدة بفيروس

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح اليوم إنه جرى 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535، بينما تماثل 34719 شخصاً للشفاء.

// انتهى //

22:32ت م

0147



جاكرتا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت إندونيسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليصل بذلك إجمالي الإصابات فيها إلى 74018 حالةً.وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح اليوم إنه جرى 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535، بينما تماثل 34719 شخصاً للشفاء.// انتهى //22:32ت م0147

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.