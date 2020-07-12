السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت إيطاليا 188 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، أن أجمالي عدد الإصابات وصل إلى 242827 إصابةً, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34945 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 194579 حالةً.

// انتهى //

22:28ت م

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روما 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت إيطاليا 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وسبع حالات وفاة.وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، أن أجمالي عدد الإصابات وصل إلى 242827 إصابةً, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34945 حالة وفاة, مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 194579 حالةً.// انتهى //22:28ت م0145

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