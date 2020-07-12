السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 820 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت بريطانيا 820 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 44798 حالة وفاة بعد تسجيل 148 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

// انتهى //

22:11ت م

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لندن 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت بريطانيا 820 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 288953 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 44798 حالة وفاة بعد تسجيل 148 حالة وفاة جديدة بالفيروس.// انتهى //22:11ت م0144

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