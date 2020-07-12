السعودية اليوم / اليونان تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت اليونان 41 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم أن من بين الإصابات 990 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و 1969 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين.

وأضاف أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 193 حالةً.

// انتهى //

21:53ت م

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أثينا 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت اليونان 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم أن من بين الإصابات 990 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و 1969 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين.وأضاف أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 193 حالةً.// انتهى //21:53ت م0140

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