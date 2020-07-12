السعودية اليوم / المغرب تسجل 214 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا



الرباط 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 214 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 245 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12065 بعد تعافي 238 شخصاً.

// انتهى //

21:51ت م

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الرباط 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15542.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 245 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12065 بعد تعافي 238 شخصاً.// انتهى //21:51ت م0137

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