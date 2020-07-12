السعودية اليوم / بلدية رفحاء ترفع 3.150 طناً من المخلفات خلال 45 يوماً



رفحاء 20 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 11 يوليو 2020 م واس

أظهر مؤشر قياس نسبة النفايات المنتجة أن بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية رفعت خلال الـ 45 يوماً الماضية 3.150 طناً من النفايات المنتجة من الأنقاض ومخلفات البناء والنفايات من الطرق والأحياء.

وأوضحت البلدية أنه جرى معالجة تلك النفايات بشكل كامل، كما تبذل قصارى جهدها وإمكاناتها في مجال النظافة، مشيرة إلى أنها وفّرت المعدات اللازمة والعمالة لضمان إزالة كل ما يمثل ضرراً على البيئة أو يشوه المنظر العام، وترحيل النفايات بشتى أنواعها, داعيةً الجميع للإبلاغ عن أية ملحوظة عبر رقم الطوارئ "940".

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21:02ت م

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