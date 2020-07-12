شكرا لقرائتكم خبر عن «التحصيلي في توكلنا».. سرعة وسهولة وموثوقية والان نبدء بالتفاصيل
-الحرص على ديمومته بصفته منتجًا وطنيًا
- تعزيز ثقة المستخدمين بالتطبيق خلال المنع
تؤكد استعانة هيئة تقويم التعليم والتدريب بتطبيق توكلنا لنشر نتائج الاختبار التحصيلي لنحو نصف مليون طالب، الثقة بالإمكانات والمقومات الكبيرة التي يمتلكها التطبيق، بعد نجاحاته الكبيرة التي حققها بعد فترة قصيرة من إطلاقه.
كما يؤكد نشر بيانات الاختبار التحصيلي على تطبيق توكلنا، شمولية التطبيق وتعدد استخداماته، ويعكس حرص الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على ديمومته بصفته منتجًا وطنيًا يستطيع تقديم خدمات متنوعة للتسهيل على المواطنين.
وجعلت البنية التقنية المتينة لتطبيق توكلنا، منه خيارًا موثوقًا في نشر نتائج اختبارات التحصيلي، إذ يتميز بسرعة الاستجابة وندرة الأخطاء وسهولة التصفح والاستخدام إضافة إلى الموثوقية في الأداء.
ونجحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، خلال فترة قصيرة، في تعزيز ثقة المستخدمين بتطبيق توكلنا خلال وقت منع التجول، واليوم تواصل البناء على ما بدأته بتوسيع الخدمات التي يتضمنها التطبيق مع الحفاظ على دوره الصحي كذلك.
ويُحسب للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أنها تمكنت من الاستثمار بتطبيق توكلنا بشكل ممتاز وشمولي ووضعت نصب عينيها استدامة التطبيق، حيث تمكنت من تسهيل اختبارات الطلاب والطالبات عبر إصدار التصاريح لهم خلال منع التجول، واليوم يتكلل ذلك بنشر نتائج الاختبارات على التطبيق.
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