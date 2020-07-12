السعودية | السعودية.. إنقاذ طفلين عالقين بسيارة تحت لهيب الشمس

شكرا لقرائتكم السعودية.. إنقاذ طفلين عالقين بسيارة تحت لهيب الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحت لهيب الشمس وبدرجة حرارة عالية، أنقذ شخص طفلًا وطفلة كانا عالقين داخل سيارة يبكون بشدة في منطقة الحدود الشمالية شمال السعودية.

وقام الشخص المنقذ بتوثيق المشهد في مقطع فيديو، راج بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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بدوره، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني في تصريح لـ"الخليج 365"، بأنه تم الوقوف على الحالة من قبل وحدة الحماية في منطقة الحدود الشمالية، داعياً إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919).

وأضاف: "يتحقق المختصون في وحدة الحماية الأسرية من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم، لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين".

إلى ذلك، غدا هاشتاغ #المفقودين_جواهر_ووايل رقم واحد في السعودية عبر تويتر، وسط مطالبة رواد التواصل بحماية الطفلين ومنددين بإهمال الوالدين.