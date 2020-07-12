، برشلونة يتخطى عقبة بلد الوليد ويحافظ على آماله ،

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تمكَّن فريق برشلونة من الإبقاء على حظوظه قائمة في الاحتفاظ بلقب الليغا بعدما قلص الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب إلى نقطة واحدة؛ وذلك إثر فوزه خارج قواعده على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجّل هدف المباراة الوحيد التشيلي أتور فيدال في الدقيقة الـ15 من زمن اللقاء، وهو ثامن أهدافه مع البرشا هذا الموسم بالليغا.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة بالمركز الثاني في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.
الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد برشلونة
برشلونة يتخطى عقبة بلد الوليد ويحافظ على آمالهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-11
تمكَّن فريق برشلونة من الإبقاء على حظوظه قائمة في الاحتفاظ بلقب الليغا بعدما قلص الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب إلى نقطة واحدة؛ وذلك إثر فوزه خارج قواعده على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجّل هدف المباراة الوحيد التشيلي أتور فيدال في الدقيقة الـ15 من زمن اللقاء، وهو ثامن أهدافه مع البرشا هذا الموسم بالليغا.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة بالمركز الثاني في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
11:27 PM
يلاحق ريال مدريد بقوة
تمكَّن فريق برشلونة من الإبقاء على حظوظه قائمة في الاحتفاظ بلقب الليغا بعدما قلص الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب إلى نقطة واحدة؛ وذلك إثر فوزه خارج قواعده على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجّل هدف المباراة الوحيد التشيلي أتور فيدال في الدقيقة الـ15 من زمن اللقاء، وهو ثامن أهدافه مع البرشا هذا الموسم بالليغا.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة بالمركز الثاني في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.
، برشلونة يتخطى عقبة بلد الوليد ويحافظ على آماله ،
المصدر : الخليج 365
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