، إصابة النجم الهندي أميتاب باتشان بفيروس كورونا المستجد ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب المخالطين له خلال الأيام الأخيرة بالخضوع للفحوصات

أعلن النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تعرُّضه للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وقال: "خضعتُ لفحوصات الإصابة بفيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية. انتقلت إلى المستشفى، وتم إبلاغ السلطات والعائلة. والموظفون خضعوا للاختبارات، وما زلنا ننتظر النتائج".

وطالب النجم الهندي أميتاب باتشان البالغ من العمر 77 عامًا كل المخالطين له خلال الأيام العشرة الأخيرة بالخضوع لفحوصات كورونا.

يُشار إلى أن أبهيشك باتشان، ابن اميتاب، وهو أيضًا أحد نجوم "بوليووود"، أعلن كذلك إصابته بفيروس كورونا، وانتقاله إلى المستشفى.

يُذكر أن أسرة باتشان كانت منذ بداية أزمة كورونا تقوم بحملة إعلانات وتوعية بفيروس كورونا في الهند.فيروس كورونا الجديد