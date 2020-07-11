سماع دوي انفجارات في سماء مدينة جبلة شمال غربي سوريا المزيد

الخليج 365السبت 2020/7/11 11:58 م بتوقيت أبوظبي
تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء السبت، لعدة أهداف معادية في سماء مدينة جبلة الساحلية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى قاعدة حميميم.
وكان التليفزيون الرسمي السوري، أكد مساء السبت، إن سماء مدينة جبلة الساحلية الواقعة شمال غربي البلاد، شهدت دوي عدة انفجارات متتالية.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب هذه الانفجارات أو أية تفاصيل أخرى.
وفي نهاية يونيو الماضي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 9 من المليشيات الإيرانية، إثر غارات جوية استهدفت مواقع لها شرقي سوريا.
ووفق المرصد، استهدفت عدة غارات- يرجح أنها إسرائيلية- مواقع للإيرانيين والمليشيات الموالية لطهران من جنسيات سورية وغير سورية، في بادية السيال بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور.
ورجح المصدر نفسه، ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى وصفت حالاتهم بالخطيرة، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن تدمير مستودعات.
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