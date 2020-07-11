إنفوجراف.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 35

تنطلق يوم السبت الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بـ5 مباريات، أبرزها بين البطل المتوج ليفربول وضيفه بيرنلي، وكذلك مانشستر سيتي الوصيف مع برايتون.



وعادت عجلة الدوري الإنجليزي للدوران في يونيو/حزيران الماضي، بعد فترة توقف استمرت نحو 3 أشهر، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كافة أنحاء العالم.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

في ملعب آنفيلد سيواصل فريق ليفربول، المتوج باللقب قبل النهاية بـ7 جولات، سعيه نحو تحقيق المزيد من الأرقام القياسية في البطولة، بعد أن حقق الحلم الأكبر لجماهيره باعتلاء منصة التتويج.

وتستضيف كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب فريق بيرنلي، الطامح لحجز مكان بين المتأهلين إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

أما مانشستر سيتي فيسعى نحو ضمان الحصول على المركز الثاني هذا الموسم بعد أن فقد اللقب لصالح ليفربول، حين يخرج لمواجهة برايتون في ملعب فالمر.

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وعلى ملعب كارو رود يخرج وست هام لمواجهة نوريتش سيتي، بينما يحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على واتفورد في فيكارج رود، ويخوض تشيلسي معركة قوية خارج الديار أمام شيفيلد يونايتد في برامول لين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ينفرد الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بصدارة هدافي المسابقة قبل نهاية الموسم بـ3 جولات بعد أن سجل 22 هدفا، متفوقا على جميع منافسيه.

ويحل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال ثانيا في القائمة بـ20 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد فقط عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول وداني إنجز من ساوثهامبتون.





ويسعى الفرعون المصري للفوز بجائزة هداف البريمييرليج للموسم الثالث تواليا، كأول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز خلال مشاركات الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان "مو" توج هدافا للمسابقة في موسمه الأول مع ليفربول بـ32 هدفا، ثم تقاسم الجائزة في الموسم الماضي مع أوباميانج وزميله السنغالي ساديو ماني (22 هدفا).