لماذا تختلف أسعار البنزين على الطرق السريعة عن المدن؟

2020-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة التجارة سبب ارتفاع أسعار الوقود في بعض المحطات بالطرق السريعة مقارنة بداخل المدن.

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: إن النظام ينص على إضافة أجور النقل إلى أسعار بيع الوقود في محطات الخدمة التي تبعد 50 كم أو أكثر عن أقرب محطة تعبئة لأرامكو السعودية.

وتضيف بعض محطات الطرق السريعة 5 هللات على اللتر مقابل أجور النقل.

في سياق متصل، خالفت التجارة خلال الجولات الرقابية 23 محطة وقود امتنعت عن البيع وتلزمهم بفتحها والتعبئة للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط مخالفات رفع سعر الوقود عن التسعيرة المقررة.

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أسعار البنزين الجديدة:

وأعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين بعد تعديلها أمس الجمعة، حيث جاء سعر بنزين 91 بمبلغ 1.29 للتر بدلًا عن 0.98 ريال لكل لتر، أما بنزين 95 فسجل 1.44 ريال بدلًا عن 1.18 ريال لكل لتر.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو إلى حين إعلان أسعار البنزين الجديدة بحسب الأسواق العالمية.

مراجعة أسعار البنزين: وتتم مراجعة أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري، حيث تعني المراجعة الدورية أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى. وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. وعند مراجعة أسعار البنزين يتم الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًّا. ويُمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود زيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي: (هنا).

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