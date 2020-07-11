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فيديو.. شوارع أبها تتزين بـ خيرات عسير والمنتجات المحلية
يهدف المشروع إلى دعم 100 مزارع من أبناء المنطقة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وثقت “متابعات الخليج 365“، مساء اليوم السبت، سوق مشروع “خيرات عسير” في ممشى وسط أبها الذي افتتحه أمير عسير الأمير تركي بن طلال، ضمن مشروعات مبادرة نشامى عسير، حيث يهدف المشروع إلى تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وتشمل مهام مشروع خيرات عسير تسويق المنتجات المحلية ومنع تكدس وتلف المحصولات الزراعية، وإنشاء أسواق موسمية نموذجية للمزارعين المحليين تحت إشراف وزارة المياه والبيئة والزراعة وأمانة عسير، إضافة إلى رفع تقارير الأداء الدورية لراعي المشروع وعمل إحصائية للمنتوجات العضوية وغير العضوية بمنطقة عسير، كذلك إنشاء تطبيق تنظيمي كتطوير للمبادر.
ويهدف المشروع إلى دعم 100 مزارع من أبناء المنطقة يعرضون منتوجات محاصيلهم الزراعية ما بين الحبوب والعسل والفواكه والخضار ومنتوجات المشاتل الزراعية المتنوعة من الورود والنباتات العطرية التي تشتهر بها عسير، ويستقبل سوق خيرات عسير زواره يوميًّا من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء بخدمات متكاملة وأجواء تسويقية مختلفة يستمتع فيها الزائر بعروض لوسائل الزراعة القديمة، ومنتجات صنع في عسير، وركن خاصّ للمطاعم، ومنصة للعروض الشعبية، وأكشاك التثقيف الزراعي.
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